結婚2年的女星小甜甜（張可昀），去年9月跟老公宋先生（宋晉賢）爆發肢體衝突，向法院申請保護令，近期因教會風波，無可奈何下把家務事搬上檯面，引起熱議。小甜甜近日被周刊爆料早在坐月子時就想離婚，原來她不爽丈夫領走10萬生育津貼；對此，宋先生回應：「原來她在意這筆錢，但她在我面前從來沒提過。」

宋先生今（9日）在臉書發文，解釋10萬生育補助是他在富邦上班的員工福利，因小甜甜非集團員工，才由他領取。宋先生指出，「這十萬元，也是拿來支付家庭及小孩的東西，並沒有物慾花在自己身上，謝謝。」根據《鏡週刊》報導，宋先生強調小甜甜從未提過此事，看新聞才知道老婆很在意這筆錢。

小甜甜跟宋先生交往前單身6年，當時她到處求神拜佛，終於在2020年獲得愛情的滋潤，並在隔年升級人妻、人母，深受外界的祝福。不過，小甜甜常在節目中抱怨丈夫，包括言語幼稚、衛生習慣差、灌輸女兒負能量、狂打電動不主動照顧、把她誤認成杜詩梅等，曾撂狠話表示在月子中心時就鬧到快離婚。

如今昔日鴛鴦成怨偶，宋先生無奈地表示：「很希望這件事情趕快落幕，彼此好聚好散，也彼此祝福。」而小甜甜表示全權進入法律程序，未來不再做任何回應。

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