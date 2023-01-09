同額競選民進黨主席的副總統賴清德，近期在全台舉辦「向黨員報告」政見發表會，8日於台中開講時，說出「不能讓懷疑美國的言論成為社會共識」，引發各界熱議。臉書粉專「工程師看政治」今（9）日發文對此痛斥，要當國家領導人，起碼要守住國格，國際災害製造者是誰，明眼人都看得出來。

對於賴清德近日所說的，「不能讓有心人散播懷疑美國的言論，甚至讓之成為社會主流共識，這對台灣非常不利！」工程師相當不滿，並怒批「沒想到分析美國的作為，竟讓我成了對台灣不利的有心人士」，他本來對賴清德還有那麼一點點的期待，現在看來大可不必，賴已經完全不是2024選項！

工程師進一步指出，大家都看得出來，現今誰是最大國際災害製造者，崇美、媚美是民進黨的選擇，「但我們要的，是守住國家利益的基本國格」。他認為，柯文哲曾說過的「親美友中」、「台灣是美國的馬前卒」、「不贊成台積電搬到美國去」，這些話態度都很正確；而國民黨侯友宜講「不當強國的棋子」，也可以姑且假設他所謂的「強國」指的是「美國」。

工程師也希望，其他政治意見領袖如趙少康、羅智強，都可以做出如柯文哲、侯友宜般的表態，因為他覺得，「要成為國家的領導人，這是最起碼的資格，希望藍白不要讓我們失望，不要讓國家沒有戰火以外的選擇。」