民進黨選舉3連敗，黨內基層不滿黨籍立委高嘉瑜、北市議員王世堅，要求民進黨開除。王世堅今天下午受訪表示，在2024大決戰之前其實都還有很充分的時間，可以來做調整，現在只是鞋子穿錯腳、鞋子裡面有石頭、鞋帶鬆了沒有綁，這些都是可以解決的問題，他絕對不會退黨，自己沒做錯任何事，並喊話不要再霸凌高嘉瑜。

王世堅認為，2024選舉還有一年多，比賽還沒開始，目前為止民進黨就是鞋子穿錯腳，鞋子裡面有1、2顆石頭，有時候鞋帶也鬆了，這些都必須做調整，希望黨拿出過去光輝的紀錄，回復到創黨精神，應該聽不同的多元聲音，讓黨員都可以很自由發揮各自想法，民主社會應該集思廣益、充分討論、形成共識，黨先前一段時間沒有集思廣益、充分討論，直接下達指示，違反民主原則。

王世堅說，自己看到準主席、副總統賴清德在每一場選舉檢討，都有一再強調會有不一樣的做法，可能會恢復很冷靜地傾聽黨員自由發揮的心聲，而且未來賴領導的黨也不會直接下達沒有經過討論的指示，賴不會這麼做。

王世堅表示，黨內其他人有不同聲音，希望他們站出來討論，不要在躲在背後，過去1450、側翼網軍都在那些人身上，因此聲量大，一直沒讓高嘉瑜跟他有說明溝通的機會，他絕對不會離開這個黨，因為自己從黨外一路走過來，從黨外、到創黨、到整個黨最失意的時候都是一起的，有很深厚的革命情感，而且，要離開怎麼會是高嘉瑜跟王世堅呢？

王世堅說，現在民進黨碰到的困境，在2024大決戰之前，其實都還有很充分的時間來調整，現在只是鞋子穿錯腳、鞋子裡面有石頭、鞋帶鬆了沒有綁，這些都是可以解決的問題，呼籲更多更好更優秀的從政黨員，站出來勇敢講出來他們的心聲，如果讓他們自由發揮，他們會支持高嘉瑜、王世堅，絕對不要讓他們2位離開，「因為我沒做錯任何事啊，沒有違反黨章、黨綱，高嘉瑜也是一樣啊，高嘉瑜在立法院問政、服務都做得好，我覺得不要再霸凌高嘉瑜」。

對於民眾黨主席柯文哲送暖，稱「我從來不認為王世堅或高嘉瑜，對民進黨有不忠心或惡意」，王世堅直言，柯文哲難得講對一句話啦，自己是很難過，竟然來肯定高嘉瑜、來支持王世堅的是他黨人士。