台東一處部落教會的長老先前前往同教會的12歲女童住家，讓女童接過正在播放A片的手機，接著便強行擁抱撫摸女童的胸部及下體，遭到檢察官起訴。台東地院審結，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年，另須提供120小時義務勞務。

判決書指出，潘姓男子為女童的部落教會長老，2017年間潘男前往女童的住處拜訪，發現女童獨自在家，便藉故請女童處理手機問題，女童接過手機發現螢幕畫面為色情網站，嚇得立刻放下手機掉頭離去，未料潘男卻追上前，強行擁抱並觸摸女童的胸部及下體。

台東地院審理時，法官指出，潘男只為了逞個人慾望，無視他人性自主權，對女童做出強制猥褻行為，已經對女童的身心造成嚴重傷害，考量潘男坦承所有罪行，事後積極與女童及其母親談和解，並全數支付賠償金，勘認潘男犯後態度良好，酌量減輕刑責，且歷經此次審理程序，應知所警惕，不會有再犯的可能，予以緩刑，故依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年，另須提供120小時義務勞務。可上訴。