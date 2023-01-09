全球先進製程相關客戶驗證通過最多的半導體實驗室閎康（3587）公布2022年12月營收為新台幣3.87億元，年增14.3％，累積2022年營收39.74億元，年增18.24％，主因來自台灣及日本的需求強勁，帶動12月單月營收續創新高，全年營收亦創歷年來最高。閎康目前在竹科、南科、上海、日本等地共有14個據點，是唯一能做跨國多據點的分析實驗室。

半導體被視為與下世代科技進展高度相關之產業，其中，台灣、中國大陸與日本政府對半導體產業皆祭出相關獎勵措施，閎康在兩岸三地皆有實驗室，持續感受到強勁之市場需求。台灣的半導體產業擁有豐富的研發、生產、銷售經驗，對半導體檢測分析的需求極為強烈，其中先進製程在國際間已經確認有獨占鰲頭之地位，初期研發產品包括高速運算、智慧型手機晶片、車用電子等，皆需要半導體檢測分析服務。

日本也是半導體業界的重要發源地，擁有眾多知名的設備廠及第三代半導體製造商，日本的半導體產業擁有豐富的技術、研發能力，對半導體檢測分析的需求也日益增溫。近期，日本的半導體檢測需求主要來自於車用晶片，透過半導體檢測，反覆驗證產品的品質，進而確保安全性和適用規格，相關晶片包括車內高速運算處理器、車載娛樂系統等。

受惠於兩地政府之鼓勵及投資，半導體檢測行業之業績預計將在未來幾年持續保持成長，閎康為日本客戶重要的半導體檢測分析合作伙伴，將伴隨產業持續成長。

閎康另一業績來源為大陸市場，當地政府積極扶植半導體產業，透過政策的推動，半導體產業得以迅速發展。根據中國政府的數據顯示，大陸半導體產業在近年產值持續保持增長，各地政策扶植有助於檢測產業後續開案提升，然而最近因疫情升溫影響，客戶研發活動需求短期相對趨緩，預期在疫情逐漸趨緩後，可望逐步回到正軌，2023年大陸半導體產業發展仍將保持樂觀。

整體而言，在積極發展半導體的區域，閎康皆有完整佈局，檢測行業亦因與研發高度相關，受產業庫存調整的影響相對輕微，長線趨勢絕對有利於半導體檢測行業發展。