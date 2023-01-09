高球桿頭代二哥明安（8938）9日公佈2022年12月營收21.75億元，累計全年達214.22億元，年增26.70％，續創歷史新高，也是首次突破200億元大關，2023年第一季的訂單能見度尚未改變，維持正常水準。

明安總經理周益男9日表示，明安年營收首度突破200億元，主要是訂單需求旺盛，2022年第四季產能維持滿載的狀態。

周益男指出，2023年第一季的接單狀況，還是正常，尚未看到有下游客戶庫存修正的問題，未來則是要取決於新上市的客戶新品後續銷售狀況而定。

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