2024立委選舉將屆，國民黨可望3月啟動提名作業。評估參選新北市板橋區立委的國民黨發言人、北漂最美主持人李明璇已密集徵詢地方意見，原規畫選新北市第7選區（板橋東區）立委，近日也被勸進參選第6選區（板橋西區）立委。

李明璇陣營人士證實，確實已著手拜會地方長輩，徵詢對明年立委選舉看法，最快農曆春節後有決定；強調後續任何規畫，也都會尊重地方議員、黨內前輩意見。該人士說，國民黨唯有團結，才有機會拿回新北市板橋區的兩席立委。

李明璇去年12月底已在戰鬥藍感恩茶會上公開表示，希望在接下來的時間當中，她也可以有機會出來選舉、服務大家，企圖心不言可喻。

知情人士則指出，已代表國民黨參選兩次新北市板橋西區立委的新北市議員林國春，明年再戰立委意願不高，國民黨內又有多人探詢角逐明年板橋東區立委可能，李明璇最終轉投入明年新北市板橋西區立委選舉可能性不能排除。

藍營地方人士分析，就去年新北市議員選舉得票情形來看，民進黨美女刺客戴瑋姍與山田摩衣得票對照立委選區，均板橋西區多於東區，雖兩人都是綠營新生代，但也相當程度印證女性、青年形象牌在該區有一定市場，李明璇或可參選一搏。