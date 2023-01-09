受疫情影響，大陸的家樂福超市家數在過去一年驟減四分之一，在杭州、福州、成都等大城市已幾乎消失，北京的部分分店也已經清空貨架，不再接受購物卡付款。

北京商報報導，臨近春節前的銷售旺季，家樂福北京九棵樹店的貨架卻是空空如也，很多商品都有所短缺，包括飲料、零食、乳品等貨架上都只有擺放少量商品。另外，家樂福的購物卡無法正常使用和結算，可用購物卡結算的商品幾乎已被消費者搶購一空。店內拉起橫幅布條，印有「再不買就要關店了」等標語。

事實上，大陸的家樂福家數在2022年已從205家減至151家。就連曾經號稱全亞洲最大分店、北京中關村店也在去年四月結業，上海還有供應商以拖欠貨款為由，將家樂福告上法庭。

家樂福大陸業務的購買方蘇寧易購指，該公司的虧損，很大程度是由於家樂福的虧損導致，為了緩解虧損只能對家樂福業務作出調整，並關閉部分地區的分店。連鎖產業專家文志宏指，疫情期間民眾的購物習慣從線下轉變到線上，錯過電商布局的超市品牌的業績都受到嚴重衝擊。