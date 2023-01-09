超商二哥全家（5903）9日公布2022年12月營收78.21億元，年增7.7％，也比11月微幅成長0.8％。累積去年全年營收907.4億元，年增率8.5％，不僅優於2021年的836.59億元，並打破2020年寫下的歷史紀錄853.65億元，飛越新高。

全家去年營運倒吃甘蔗，年初受疫情影響，一度落後，但受惠展店效益，以及疫情解封，第二季起急起直追，全年營收刷新歷史紀錄，回到疫情前水準。

全家去年營收創高，最主要原因還是展店效應帶動營運規模擴大。截至2022年12月底，全家累積全台超商門市為4,138家，比起2021年底的3980家，增加158家，推升營收同步向上。

回顧去年12月，全家主管表示，隨店數持續成長，帶動鮮食業績年增1成，一般商品也有6％的年成長。另外公司透過線上線下整合操作，把握節令商機，年菜預購創3倍成長，輔以雙十二、聖誕跨年等促銷與話題活動，整體績效穩定走高。

全家搶搭雙十二、聖誕跨年等歲末節慶，透過線上線下整合行銷冰品、零食點心、美妝、發熱衣等，相關業績明顯成長；另外2023年農曆年較早，春節禮盒買氣從2022年底就提前發酵，目前相關業績較去年同期已有五成成長。

展望1月，全家將把握農曆年商機，除應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出，年菜預購也進入最後衝刺的階段，有望助攻本月業績。