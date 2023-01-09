COF板供應商易華電子（6552）公告2022年12月營收為新台幣1.49億元，比上月減少0.85％，較2021年同期減少29.31％。2022年第四季營收為4.2億元，比上季成長15％。2022年累計前12月營收為21.13億元，年減29.64％。
易華電表示，時序進入新年度，歷經先前客戶端積極去化庫存後，庫存現已趨近正常水位，惟營收表現營收表現須端視市場需求回溫程度而定。而第一季為傳統淡季，因此維持保守預估單季營收的看法不變。
COF板供應商易華電子（6552）公告2022年12月營收為新台幣1.49億元，比上月減少0.85％，較2021年同期減少29.31％。2022年第四季營收為4.2億元，比上季成長15％。2022年累計前12月營收為21.13億元，年減29.64％。
易華電表示，時序進入新年度，歷經先前客戶端積極去化庫存後，庫存現已趨近正常水位，惟營收表現營收表現須端視市場需求回溫程度而定。而第一季為傳統淡季，因此維持保守預估單季營收的看法不變。
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