董芷涵（董仔）、康茵茵、黃琳媛、古承頤、張香香、奎丁、許習德演出《慾望七人行》。（陳俊吉攝）

輕喜劇《慾望七人行》集結千萬網路流量「七仙女」董芷涵（董仔）、康茵茵、黃琳媛、古承頤、張香香、奎丁、許習德，分別演出「才女、淑女、俗女、嬌女、慾女、玉女、美女」，剛被求婚成功的董仔，飾演心理專家「才女」，但她9日坦言私下其實是「慾女」，自曝「性」是她的第一所求，被問一天幾次？董仔笑答：「我覺得不用多！但質感要高。」

董仔透露平常性需求極高，未婚夫無法完全滿足她，但她鼓勵女生自己解決很棒，「我未婚夫也很支持，因為我覺得有的時候靠輔助器材滿足女生需求，這樣對男生也是輕鬆。」被問未婚夫是否有發懶、敷衍被抓包？她笑說沒有但強調：「我覺得男生還是要用心，就算是演戲也要演滿演足。」

她問未婚夫有吻戲怎麼辦，沒想到對方竟回：「當然要親呀！」讓她哭笑不得，假使未來有機會演出床戲，一定會跟另一半報備，「他是學美術出身的，可能會跟他討論哪些角度拍起來比較漂亮」。聊到被求婚經過，她坦言戴戒指的那刻，腦中完全是「要」和「不要」兩種選項在狂跳，「我有點太理性在聽他的誓言，但最後跳了半天還是決定答應求婚。」

董仔、康茵茵演出《慾望七人行》。（陳俊吉攝）

康茵茵近年演不少舞台劇、音樂劇，笑說好久沒有演談戀愛的戲，感情空窗3年的她表示，即使必須挖出過往的戀愛經驗，但目前完全不想跟過去的戀愛對象見面：「以前認識的人都是不適合的人，所以也不希望他們來找我。」被問起初戀，她說初戀對象被當時身邊朋友都反對，「對方是大我7、8歲的學長，因為在耕耘藝術舞蹈，會被認為有點不務正業，加上我本來就是會一直買東西給對方的人，所以他身上所有打扮都是我買的，我看到好的東西就會買給他。」她自己則不太有物質需求，「我比較注重心靈層面的交流，喜歡幽默的人，另一半只要逗我開心就好了」。