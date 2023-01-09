台北市立委補選落幕，國民黨王鴻薇以近6萬票擊敗民進黨吳怡農。日本學者小笠原欣幸今(9日)在臉書發文分析指出，王鴻薇當選符合預期，，國民黨在第3選區的支持結構穩定而強大，但並非壓倒性勝利。吳怡農比2020年得票率高出1.9％，可以說他打得很好，43.4％的投票率可說是核心支持者間的攤牌，交鋒結果表明民進黨支持率並未跌破谷底，但綠營沒有理由高興，還是要靠總統蔡英文跟民進黨自己來為頹勢踩剎車。

小笠原欣幸指出，國民黨歷來在該選區擁有強大的支持基礎，而民進黨自推出單一席次制以來從未獲勝。這次補選國民黨在九合一地方選舉中取得壓倒性勝利、民進黨慘敗、蔡政府選後支持率直線下降的情況下舉行的。由於選區的支持結構和政治形勢，這次選舉對國民黨有利。

在候選人方面，國民黨王鴻薇曾5次當選台北市議員，儘管她因為11月剛剛連任，隨即跑去補選立委而受到批評。不過，王鴻薇之所以能夠躲過非議，是因為她在九合一選舉初期揭露林智堅的論文問題而聲勢卓著。而民進黨吳怡農2020年曾挑戰蔣萬安失利，這一次是他的第2次立委競選。

吳怡農以政策為導向的競選是好事，但他的一些政見值得商榷，如搬遷松山機場，這是李應元、謝長廷、姚文智在歷屆台北市長選舉中的失敗訴求。松山機場問題多年來爭論不休，蔡政府在缺乏討論的情況下提出來，實在是太突然了，引發王鴻薇反擊，導致競選主導權轉向王鴻薇。王鴻薇主張將超徵稅收還稅於民，她強調與蔣萬安攜手合作，選前之夜大集結也相當成功，給人以優勢感。吳怡農的活動則沒有傳達出危機感。

王鴻薇的當選符合預期，但並不是壓倒性的勝利，吳怡農比2020年得票率高出1.9個百分點，考慮到現在的政治氣氛，可以說他打得很好，可是因為這次沒有三腳督競爭，所以民進黨沒有理由高興。與2022台北市長選舉做比較，從得票率變化可看出，該選區的國民黨支持結構是穩定的。而從得票數來看，市長選舉的投票率為67.7％，補選投票率僅43.35％，結果是王鴻薇比蔣萬安少了20588票，吳怡農則比陳時中少了4703票。

小笠原欣幸在結論強調，第3選區是票數變化很大的選區，但國民黨在各種情況下都穩居領先地位，可見國民黨支持結構的強大。另一方面，對比市長選舉和本次補選，民進黨的頹勢似乎已經戛然而止，但是現在說已經剎車還為時過早。43.4％的投票率可說是核心支持者之間的攤牌，交鋒結果表明，民進黨支持率並未跌破谷底，不能說民進黨的衰落已經停止，最終還是要靠蔡英文總統和民進黨自己來給民進黨的逆風踩剎車。