金廈小三通今（9）日邁入復航第3天，今天共有136人入境，其中有25人篩檢陽性，陽性比例達18.3％，為優化小三通復航後的入境旅客防疫篩檢措施，金門縣長陳福海今天再度前往水頭碼頭迎接返鄉的鄉親，並視察防疫動線和流程，並承諾將與對岸協商入境措施，規定欲搭小三通入金門者，需備有48小時內的PCR陰性報告證明。

金門縣自7日到2月6日所實施「金廈小三通春節交通專案」，7日、8日兩天的小三通專案入境旅客分別為37及39人，經唾液PCR檢測陽性分別為7人及8人，陽性率為18.9％及20.5％，平均陽性率為19.7％，針對上述確診鄉親，衛生局會持續進行追蹤健康狀況並給予關懷與協助。

陳福海除了提醒港務處、衛生局要與CDC金門水頭辦事處建立暢通的聯繫管道、強化橫向支援的能量，務必讓春節專案在穩健推動的同時也兼顧防疫措施的優化外，針對入境金門縣的小三通乘客與桃機、松機相同皆有一定比例旅客遭篩出確診，陳福海則再次重申，為因應金門的醫療能量及全體金門鄉親的安全，將持續與對岸協商入境金門的鄉親需備有48小時內的PCR陰性報告證明，將疫病阻絕於境外。

金門衛生局指出，鑒於目前中國大陸疫情嚴峻，流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，年長者感染及重症數比例高，建議預計返回金門的鄉親前可先自行快篩或做PCR，確認自身健康狀況並做好防疫措施再返金，避免返鄉後感染家人。

衛生局表示，由小三通入境之鄉親，若是由親友前往接送，雙方應配戴口罩，返家當天在唾液PCR結果尚未出來前，儘量與親友保持社交距離，在家中盡量採1人1室，避免外出及暫緩搭機，以免自身可能無症狀染疫而不自知，進而傳染給家人及親友，另外入境後次日，每2天快篩1次陰性結果才可以出門，在自主防疫期（返鄉第8天）後儘快接種疫苗，提升自我保護力。

衛生局呼籲，接種次世代疫苗是對抗此波新冠疫情最有效的方式，呼籲鄉親儘快接種疫苗，以提升自我的保護力，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，出現呼吸道症狀的民眾應儘速就醫了解身體狀況。