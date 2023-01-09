連鎖家具品牌詩肯（6195）公告2022年12月營收2.63億元，受2021年同期基期高影響，年減6.08％，累計2022年全年營收24.66億元，年增3.2％，創下歷史新高，也是連續3年全年營收突破20億元大關。

詩肯表示，去年12月營收雖然年減，但主要原因仍是由於2021年底政府推出振興五倍券，帶動民眾消費意願，大幅拉高基期的緣故，但單月營收2.63億元表現仍是歷史第四高紀錄，不但較2022年11月成長27.61％，也較2020年12月未有振興政策因素時期成長3.1％，反映年底消費旺季與農曆年前的家具汰舊換新需求，仍發揮極大效益。

詩肯表示，雖然去年台灣房市降溫，全台交易量減少，不過六都仍有2成行政區買賣移轉逆勢擴量，重點區域仍在所謂的蛋白區，顯示雖然政府持續打房，但鎖定目標仍是投資客，自住需求並未放緩，2023年市場普遍看淡房市，但預估房價可能走跌，也將帶動新一波自住民眾進場，進一步帶動家具市場買氣。

此外，需求面在，加上國門解封、疫情趨緩，民眾生活恢復正常，對於消費意願來說都是正面訊息，但通膨因素，加上原物料、人事等經營成本節節上升，恐怕對獲利表現衝擊，後市仍須密切觀察。

截至12月底，詩肯旗下店數共97店，在去年下半年針對門市結構進行優化調整後，品牌之間打破界限後，從銷售的業績表現上看來，反而較之前成長幅度更為明顯，詩肯表示，未來除了異業結盟發展多通路優勢外，也會持續尋找適合商圈，展出單一品牌或是雙品牌、三品牌等不同型態門店，提供消費者更好的一站式購足體驗。