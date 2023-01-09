統振（6170）公告2022年12月合併營收1.64億元，月增0.53％，年減33.24％（因達振已於去年4月降低持股比例、喪失控制力，若排除2021年同期子公司達振的營收，12月營收則較同期減少0.98％），為連續第四個月營收成長。

累計統振2022年第四季合併營收為4.89億元、較上季增加6.85％，全年營收達24.76億元，較前年減少16.84％。

統振表示，若不含子公司達振的營收，從去年全年兩大事業體的營收比重來看，金融科技與通訊、流通事業的營收比重分別為66％、34％，其中，「金融科技」業績因旗下QuickPay的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長而有較2021年全年增加35％，加上流通事業去年新增德國保健食品品牌代理以及快篩試劑經銷業務，齊步墊高公司整體營收規模與獲利表現。

依據勞動部統計，國內外籍移工人數雖先前因新冠疫情爆發而有減少之情形，然隨著疫情逐步緩解，移工引進漸進恢復，累計截至去年11月底，國內移工人數已達72.5萬人，不但超過疫情之前水準，還創下歷史新高點，可見自台灣走向解封後，且國內缺工需求催動下，帶動移工人數增加速度。統振進一步表示，以公司QuickPay有效註冊會員數超過20萬人來看，小額外幣匯兌對於外籍移工來說屬於剛性需求，隨會員數得逐月增加，統振QuickPay市場版圖持續擴大，將創造公司「金融科技」事業營運長期穩健向上。

展望2023年第一季，統振維持審慎樂觀看法。第一季向為農曆新年、尾牙旺季，外籍移工年終獎金及紅包行情發酵，統振金融科技有機會隨著外籍移工匯款筆數增加，而展現良好的營運表現。中長期來看，儘管新冠疫情時有起伏，受惠於台灣公共建設與科技業擴廠、移工照護等需求，加上政府祭出外籍移工招募放寬、強制雇主增薪等政策實行下，助力外籍移工來台人口數有機會持續增加，有利於統振金融科技與通訊事業的中長期發展，對公司未來營運帶來正面的挹注。