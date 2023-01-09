由國科會與國立臺灣師範大學科學教育研究所邱美虹教授攜手籌劃，設計「科學 X 永續」列車，9日在具有公共藝術品的台北捷運松山站橢圓廣場舉行啟航記者會，響應永續的意象。現場也邀請在環教實作競賽中榮獲第一名的民權國中，運用得獎作品進行列車啟航儀式，希望將科學永續扎根在台灣。
國科會宣布，推動北中南4條捷運列車，包含北捷、桃捷、中捷、高捷等，多名學者投入3D列車彩繪，將科學、自然、減碳、海洋等觀念淺顯易懂呈現，讓大眾邊搭捷運、邊了解基礎科研與永續發展重要，彩繪車廂9日正式啟程，預計展出4個月。
國科會副主委林敏聰表示，彩繪列車是響應聯合國基礎科學促進永續發展國際年（IYBSSD），為台灣系列推廣活動之一，盼透過活動將科學與永續連結，並呼籲基礎科學推廣，更強調永續要與在地連結，如台灣推動減碳就跟其他國家不同。
國科會規劃，彩繪列車9日在台北捷運松山站正式啟航，並獲各地協力，將在台北捷運、台中捷運、桃園機場捷運、高雄捷運等北中南4條路線的列車車廂或外觀上彩繪登場，未來預計1月下旬由高雄輕軌、2月中旬中捷以及桃捷等接力運行。
此專案由台灣師範大學科學教育研究所教授邱美虹則統籌，找來10多名學術專業人員組成諮詢團隊，她表示，科學看似嚴肅只有菁英能學，但這次列車彩繪分4大主題，包含人與大自然、人與社會、海洋與森林、碳足跡等，用親民方式把科學轉譯，乘客未必科學知識的生產者，而是使用與實踐者，改變生活態度才能創造永續。
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