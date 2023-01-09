國科會推動「科學X永續」彩繪列車活動，即日起在台北捷運車廂內，繪製3D設計，搭配大自然、海洋、森林、碳足跡等主題，將嚴肅的科學知識，化成親民的沉浸式體驗。（鄧博仁攝）

國科會規劃，彩繪列車9日在台北捷運松山站正式啟航，並獲各地協力，將在台北捷運、台中捷運、桃園機場捷運、高雄捷運等北中南4條路線的列車車廂或外觀上彩繪登場。（鄧博仁攝）

由國科會與國立臺灣師範大學科學教育研究所邱美虹教授攜手籌劃，設計「科學 X 永續」列車，9日在具有公共藝術品的台北捷運松山站橢圓廣場舉行啟航記者會，響應永續的意象。現場也邀請在環教實作競賽中榮獲第一名的民權國中，運用得獎作品進行列車啟航儀式，希望將科學永續扎根在台灣。

國科會推動「科學X永續」彩繪列車活動，即日起在台北捷運車廂內，繪製3D設計，搭配大自然、海洋、森林、碳足跡等主題，將嚴肅的科學知識，化成親民的沉浸式體驗。教師趁著搭乘國科會「科學X永續」彩繪列車的期間，把握機會跟學生講述相關知識。（鄧博仁攝）

國科會推動「科學X永續」彩繪列車活動，即日起在台北捷運車廂內，繪製3D設計，搭配大自然、海洋、森林、碳足跡等主題，將嚴肅的科學知識，化成親民的沉浸式體驗。教師趁著搭乘國科會「科學X永續」彩繪列車的期間，把握機會跟學生講述相關知識。（鄧博仁攝）

國科會推動「科學X永續」彩繪列車活動，即日起在台北捷運車廂內，繪製3D設計，搭配大自然、海洋、森林、碳足跡等主題，將嚴肅的科學知識，化成親民的沉浸式體驗。（鄧博仁攝）

國科會推動「科學X永續」彩繪列車活動，即日起在台北捷運車廂內，繪製3D設計，搭配大自然、海洋、森林、碳足跡等主題，將嚴肅的科學知識，化成親民的沉浸式體驗，金華國小小朋友搶先體驗。（鄧博仁攝）

國科會宣布，推動北中南4條捷運列車，包含北捷、桃捷、中捷、高捷等，多名學者投入3D列車彩繪，將科學、自然、減碳、海洋等觀念淺顯易懂呈現，讓大眾邊搭捷運、邊了解基礎科研與永續發展重要，彩繪車廂9日正式啟程，預計展出4個月。

國科會副主委林敏聰表示，彩繪列車是響應聯合國基礎科學促進永續發展國際年（IYBSSD），為台灣系列推廣活動之一，盼透過活動將科學與永續連結，並呼籲基礎科學推廣，更強調永續要與在地連結，如台灣推動減碳就跟其他國家不同。

國科會推動「科學X永續」彩繪列車活動，即日起在台北捷運車廂內，繪製3D設計，搭配大自然、海洋、森林、碳足跡等主題，將嚴肅的科學知識，化成親民的沉浸式體驗，家長帶著小孩搭上這班捷運搶先體驗。（鄧博仁攝）

國科會推動「科學X永續」彩繪列車活動，即日起在台北捷運車廂內，繪製3D設計，搭配大自然、海洋、森林、碳足跡等主題，將嚴肅的科學知識，化成親民的沉浸式體驗。搭上車的民眾也好奇車廂內的圖案是什麼？（鄧博仁攝）

國科會規劃，彩繪列車9日在台北捷運松山站正式啟航，並獲各地協力，將在台北捷運、台中捷運、桃園機場捷運、高雄捷運等北中南4條路線的列車車廂或外觀上彩繪登場，未來預計1月下旬由高雄輕軌、2月中旬中捷以及桃捷等接力運行。

「科學X永續」彩繪列車活動9日正式啟程，將帶著3Ｄ彩繪設計，在北中南4條捷運展開為期4個月的列車推廣，國科會副主委林敏聰（二排右2）、台師大科學教育研究所特聘教授邱美虹（三排左5）等貴賓宣布正式啟航，並與出席的小朋友合影留念。（鄧博仁攝）

此專案由台灣師範大學科學教育研究所教授邱美虹則統籌，找來10多名學術專業人員組成諮詢團隊，她表示，科學看似嚴肅只有菁英能學，但這次列車彩繪分4大主題，包含人與大自然、人與社會、海洋與森林、碳足跡等，用親民方式把科學轉譯，乘客未必科學知識的生產者，而是使用與實踐者，改變生活態度才能創造永續。