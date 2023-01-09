陽明海運（2609）今（9）日公布2022年12月營收163.6億元，月減16.58％、年減53.4％，較去年同期大減184.47億元，居2022年單月新低，下探2020年12月低點；累計2022全年營收為3,759.27億元、年增12.39％，較去年同期大增414.52億元，創新高。

陽明表示，12月持續受全球通膨壓力影響，市場需求低迷致運價下跌，故合併營收較11月的196.12億元減少32.52億元，也較去年同期減少187.47億元。

展望後市，陽明海運總經理杜書勤表示，海運市場供需變化迅速，2023年整體發展看不準，正反面因素都有。依目前市況，不利因素包含：全球性通膨壓力影響購買力；地緣政治不確定性風險，如俄烏戰爭延續；大陸疫情反彈推遲需求回溫，勞動力短缺干擾供應鏈，且工廠普遍提前關廠放假，因應訂單削減之衝擊。

有利因素則包含：環保新規CII上路，對於船速與船數均可能造成影響，在供給減少下，有助於供需平衡；大陸封控放寬後，港口作業較不受限制，同時為趕上經濟發展目標，後續復甦爆發力可期。

面對航運市場波動，陽明營運重點擺在維持航線服務的準點率，以提升服務品質，在2023年航線布局仍維持既有航線架構，並藉由鞏固客戶關係、積極攬收有盈餘貨載、持續提升服務品質及營運效率、並管控成本支出，以追求穩健經營目標。