近期網路假藥猖獗，就連「合利他命EX PLUS強效錠」都受害，不法業者疑以一頁式廣告的方式，以每瓶不到500元的價格吸引民眾受騙。對此食藥署警告，根據藥事法規定，擅自輸入禁藥可處10年以下，得並科一億元以下罰金，合力他命也在官網上提醒民眾循合法管道購買，勿以身試法或受騙。

合利他命今天在官網上表示，近日有消費者反應在網路上購買到來路不明的合利他命產品，合利他命藥品公司提醒您，合利他命系列產品在台灣屬於醫師藥師藥劑生指示用藥，依藥事法令之相關規定，僅能於具有藥品販售許可之實體通路銷售。

合利他命指出，任何透過網路電商、跨境電商、網路拍賣、郵購或代購取得之合利他命產品，皆非本公司合法授權販售之合利他命系列產品，如透過前述非實體通路之管道所取得的合利他命系列產品，極有可能是仿冒或偽造的偽藥或禁藥產品，服用後恐有產品品質與人身安全及健康上之疑慮，特此呼籲廣大消費者留意，請勿在任何非實體通路購買合利他命產品。

合利他命說，該公司旗下產品之經營權已在2022年四月由台灣武田完全轉移至本公司合利他命藥品股份有限公司，任何以台灣武田名義進行之合利他命產品的廣告、宣傳或是銷售行為，同樣極可能為詐騙行為，請您特別留意勿上當受騙。

食藥署藥品組科長楊博文指出，本案所販售的產品沒有中文標籤，也無標示許可證字號，推測有極大可能是未經核准擅自輸入的禁藥，根據藥事法第82條規定，「輸入偽藥或禁藥」處理，處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

楊博文說，本案第一時間查獲時已發現為架設在境外的網站，目前已將相關資訊轉交給檢調，提醒民眾除輸入偽藥可能受罰之外，根據「藥事法」第83條規定，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金。