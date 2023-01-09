春節連續假期將至，公運處指出，北市計程車春節加成運價、每趟加收30元，17日0時至29日24時止，以上車時間為準，共計13天，計程車駕駛人不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能以貼紙公告內容收費。

公運處也說，本市重要鐵公路車站、機場、廟宇（龍山寺、保安宮、孔廟、關渡宮、行天宮、慈祐宮等）、商圈（迪化商圈、西門商圈、信義商圈等）及觀光景點（陽明山、忠烈祠、植物園、自來水園區、北投溫泉、臺北故宮、動物園、松山文創園區等）周邊之公車路線將配合自18日至30日機動加密班次輸運乘客。

台北市聯營公車路線於21日到27日，7天之春節假期班次調整原則如下，平日固定班次於假日停駛之路線，除夕及初一維持停駛，初二至初六依原核定平日至少1／2班次行駛。

捷運接駁公車於除夕及初一，依原核定假日班距（班次）減半行駛。其餘路線依假日班次及首末班車發車時刻行駛，惟尚有部分路線因參考往年搭乘情形仍有特別調整，詳細班次資訊詳附件。

停管處表示，春節連續假期（20日至29日），為維持本市觀光景點及商圈周邊停車秩序，除夕當日（21日）全市路邊停車格均暫停收費，另原周日收費之路邊停車格，如：西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點之周邊道路等，配合各商圈營運時間除除夕當日外均維持每日收費。

北市交通事件裁決所表示，春節假期（20日至29日）到期之交通違規通知單將自動展延至30日（上班日）。凡列管於該所的交通違規案件，違規通知單應到案日為春節假期者，可順延至1月30日上班日繳納。