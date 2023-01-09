南投縣立委補選登記首日，前名間鄉長陳聰鑑9日率先完成登記，他強調看不慣藍綠鬥爭，而且國民黨和民進黨的人選都是由黨徵召，與民意不符也未能世代交替，所以他挺身而出，而且有信心能夠當選。

南投縣立委第二選區（濁水溪線），包括南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉。民進黨徵召參選南投縣長失利的蔡培慧參選，國民黨則徵召前南投縣長林明溱重披戰袍，兩人都預定在11日登記參選。蔡培慧將由家人和競選夥伴陪同登記；林明溱則將由國民黨主席朱立倫陪同登記。

陳聰鑑指出，國、民兩黨都依循黨意徵召參選人，但是，黨意不等同民意，也未能讓年輕人世代交替，因此他決定出馬參選。

陳聰鑑說，國民黨原本表態參選立委的縣議員游顥，年輕有活力；宋懷琳當過南投市長，學經俱佳；但是國民黨卻提名立委、縣長都當過的林明溱參選，林明溱常自稱為南投縣做很多建設，但是連垃圾都處理不好，怎麼能夠再當立委？

陳聰鑑指出，民進黨有意參選的前議員賴燕雪、前集集鎮長陳紀衡，也都很優秀而且在地耕耘很久，民進黨卻徵召蔡培慧，從烏溪線跨區到濁水溪線參選。

陳聰鑑強調，他看不慣藍綠一直在惡鬥，難道沒有第三勢力的空間？為了要打開僵局，因此他決定參選；而且，兩黨都有年輕世代要參選，卻無法出頭，沒有新世代加入，會造成政治的斷層。他當選立委一定會解決垃圾問題，而且以自己的經驗，為農民發聲。