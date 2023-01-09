全球第一超模的吉賽兒邦臣（Gisele Caroline Bündche）2009年與美式足球運動員湯姆布雷迪（Tom Brady）結婚，婚後誕下一子一女，去年10月她宣布離婚，結束13年婚姻生活。近期吉賽兒為品牌拍攝廣告，離婚後她大膽解放好身材，上空入鏡讓網友暴動。

吉賽兒邦臣離婚後接下高奢品牌邀約，為品牌商品拍攝一系列廣告，在廣告中她上空出鏡，全身僅穿著一條牛仔褲，依靠兩個包包遮擋胸前春光，側趴的姿勢下可以看出吉賽兒的好身材，頂著金色長髮，表情自信充滿魅力，貼文立刻湧入147萬網友按讚、留言力挺：「女王回來了」、「巴西女神」、「模特選得好」、「她跟過去一樣漂亮」。

來自巴西的吉賽兒少女時期身高就頗具優勢，她14歲那年和朋友報名參加模特兒選拔，意外在素食店被星探相中，由於她的古銅膚色和大鼻子、小眼睛，一開始發展模特兒事業並不是特別順利，直到1996年吉賽兒首次登上許多高奢品牌的時裝秀，古銅色肌膚和獨創「馬步」（Horse Walk)受到外界矚目。

2000年到2006年吉賽兒擔任內衣品牌維多利亞的秘密模特，有別於其他模特身材纖細，她的火辣曲線與品牌相輔相成，在2004年成為全球模特兒收入冠軍，不過也傳出因為續約價碼太高，所以讓品牌無法繼續合作，吉賽兒在2018年的自傳中給出答案，主要是因為覺得僅穿內衣褲走伸展台很不自在，才決定要離開維多利亞的秘密。