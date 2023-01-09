中央氣象局地震報告指出，今（9）日19：31發生芮氏規模4.7地震，震央在花蓮政府南南西方76.8公里，位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度15.4公里。各地最大震度花蓮4級，台東、南投3級，嘉義2級，高雄、雲林、台中、彰化1級。

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