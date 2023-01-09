地牛翻身！19：31花蓮規模4.7地震 最大震度4級 10縣市有感 19:412023/01/09 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮地震。（翻攝自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（9）日19：31發生芮氏規模4.7地震，震央在花蓮政府南南西方76.8公里，位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度15.4公里。各地最大震度花蓮4級，台東、南投3級，嘉義2級，高雄、雲林、台中、彰化1級。 《其他股》花王土城廠獲准都更 力拚2025年完工 花蓮市年前大型廢棄物數量大 登記清運超過8千件 花蓮鳳梨花寒害 即起申請現金救助 #花蓮 #震央 #地震 #規模 #氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連日下雨 政大附中天花板崩落 04:102023/01/09 地方新聞 安以恩首獲最佳球員 盼代表中華男足 04:102023/01/09 運動天地 新店、坪林地籍圖重測宣導會1／16-17接續登場 10:212023/01/09 區域情報-新北 六月摔倒臉破相「腫到不成人形」！自嘲：這輩子最醜時刻 14:422023/01/09 娛樂 央行升息影響 新北2022年第3季住宅價格指數趨緩 12:362023/01/09 財經 澳籍舞蹈家張曉雄 申獲梅花卡 04:102023/01/09 社會新聞 高雄出身藥癮家庭 投身咖啡拉花 陳修醫翻轉人生 04:102023/01/09 地方新聞 2023年三芝區地籍圖重測作業1／11宣導會 09:492023/01/09 區域情報-新北 離職工人「帶人面試」當幌子 返老東家工地狂偷上百片建材 11:402023/01/09 社會 義大利聖母百花大教堂圓頂 免出國台南就看見 17:322023/01/09 寶島 台南市南化區規模4.0地震 最大震度高雄市3級 05:452023/01/09 生活 比花生湯還肥 15款甜湯熱量大公開 這款奪冠 10:012023/01/09 健康 《年節珠寶》De Beers蓮花珠寶 紅色好喜氣 09:152023/01/09 生活 消基會挺平均地權條例修法 籲應盡速三讀 13:432023/01/09 房市新訊 男攀岩慘摔 右腳斷裂「僅連一層皮」 嚇呆畫面曝 11:582023/01/09 搜奇 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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