據中國大陸外交部網站1月9日顯示，趙立堅已經卸任外交部發言人一職，並履新外交部邊界與海洋事務司副司長。趙立堅在發言人任內，以其戰狼風格式的犀利語言聞名，在個人社交平台上的粉絲近千萬。但口才辨給的趙立堅，竟也有被媒體問倒的時刻，英國路透記者有次提問中國大陸的示威運動和清零政策，他一時答不上來，低頭翻資料，「靜默」時間將近一分鐘。

澎湃新聞報導，2020年2月24日，趙立堅首次亮相中國外交部藍廳（新聞發布廳），主持他作為外交部第31任發言人的首場例行記者會。2022年12月2日，是趙立堅在職位調動前最後一次主持例行記者會。

報導稱，趙立堅初次亮相藍廳時，其海外社交平台推特的個人帳號粉絲已超過24萬。在他任發言人的近3年來，截至今年1月9日，其推特關注者已超過198萬，個人微博粉絲數也達764萬。

在過去近3年裡，面對記者們提出的尖銳、複雜問題，身為發言人的趙立堅也留下了許多「金句」。由於在藍廳現場以及在推特上的犀利用詞，趙立堅也被外界普遍認為是中國大陸「戰狼外交」的代表人物。

但是，牙尖嘴利的趙立堅竟然也有語塞的時候。去年11月26、27日大陸各大城市先後發生「白紙運動」後，11月29日路透記者向趙立堅提問：「有鑒於民眾廣泛的表達對清零政策的失望和憤怒，中國是否考慮儘快結束該政策，如果有，會是何時？」趙立堅聽完後低頭翻找講台上的資料，過了30秒，他開口道：「請你重複一下你的問題。」

當路透記者重複問題後，趙立堅繼續低頭翻找資料，又過了23秒，他才說，「你談到的有關情況，與事實不符。」這段影音在推特上被瘋傳，畫面右上角有「NHK」的台標，但這個「漏網鏡頭」當然未見陸媒報導。

2021年4月16日，針對美國在氣候問題上對中方進行指責，趙立堅在會上表示：美國回歸《巴黎協定》根本不是什麼「王者歸來」，而是「跳課學生返校」。

2021年12月30日，針對外媒記者就中方疫情應對方面的提問，趙立堅說：「中國人民已經取得了抗擊新冠肺炎疫情的戰略性勝利，包括你們在座的這些外國記者，能夠在抗擊疫情期間生活在中國，你們就偷著樂吧！」

2022年1月27日，針對有報導稱中方會搶在美方之前回收美方在南海軍演中墜落海中的F-35戰機，趙立堅直接回應：「我們對他們的飛機沒有興趣。」會後，他又就這一事件在個人微博中巧妙地用了個「諧音梗」——「沒興趣海底撈」。

2022年11月29日，有外媒記者就英國首相蘇納克指責中方防疫政策，包括毆打逮捕一名BBC記者一事提問，趙立堅駁斥：「英方有關言論罔顧事實，顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對。」緊接著，他拋出「三連問」，敦促英方尊重事實，謹言慎行：「第一，英國政府是如何對待國內抗議者的？第二，英國政府是如何對待記者的？第三，BBC是如何報導中國的？」