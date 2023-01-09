新北市蘆洲昨（8）日早上有名機車騎士疑似與計程車發生行車糾紛，竟在車水馬龍的大馬路上上演全武行，目擊民眾見狀趕緊報警；蘆洲警方獲報到場時兩人均已離去，目前警方已聯繫上雙方，後續將依社會秩序維護法偵辦。

這起事件發生在8日早上11時58分，據了解當時20歲林姓男子騎機車行駛在路上時，疑似因超車問題59歲蔡姓男子所駕駛的計程車發生糾紛，竟在五股區成泰路四段10號前將蔡男攔下，隨後雙方一言不和就爆發口角。

當時兩人將各自的車停在道路的內側車道，直接上演真人肉搏，後方行車見狀只能紛紛改道閃避，離譜行為讓目擊民眾看不下去趕緊報警處理，不過當轄區的蘆洲警方到場時，兩人已離開現場。

目前警方已聯繫上兩人，並通知他們到案說明，雙方尚未提告，部過為維護社會之安寧，警方仍依社會秩序維護法第87條偵辦，最高可處1萬8000元以下的罰鍰，另外林男當時騎車未戴安全帽，也將開出600元的罰單。