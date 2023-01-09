行政院日前核定外勤消防人員超勤加班費自2023年1月1日起每人每月支領上限由1萬7000元提高至1萬9000元，新竹市長高虹安認為消防同仁待命時間長、工作繁重且危險性高，市府全力支持消防同仁福利提升，並在1月起立即核發，是非六都第1個拍板定案的縣市。

高虹安表示，每位消防同仁都是守護城市公共安全不可或缺的一分子，每每看到群組中回報的救災訊息，特別體認到消防同仁的辛苦，過去她在擔任立法委員期間多次參與內政委員會會議，深刻了解國內消防人員因人力不足造成工作嚴重超時的困境。

因此市府第1階段將於2026年前再充補74名消防人力至380人，減輕同仁服勤時數並維護健康權，並提高超勤加班費至上限1萬9000元，給予同仁加班的合理補償，另讓消防勤務回歸專業，以讓同仁全心投入救災救護工作，維護市民的生命財產安全，共同提升市民的幸福感。

消防局長李世恭表示，新竹市消防人員超勤加班費是除六都外，少數未能獲取中央一般性補助款補助的縣市，超勤加班費的提升對市庫歲出預算增加至少約500萬元，但市長要求不論如何都要以照顧辛苦的消防人員為首要考量，作消防同仁最有力的後盾。

他指出，超勤加班費計算時數上不會框設上限，讓即便是剛畢業的同仁也能領滿1萬9000元，並且扣除報領時數外之超勤時數也會如實給予補休，讓同仁看得到，更用得到。

李世恭同時表示，市長特別重視城市公共安全，甫上任即責成消防局進行竹市災害防救專案簡報，以了解竹市應變中心運作模式及各項災害處理原則，維護市民權益及安全，消防局將與市府各局處一同努力，以提升民眾幸福感為目標。