民進黨台北市議員王世堅上周在節目《炎上王世堅》演出與北市前市長柯文哲上演「世紀婚禮」。王世堅今天表示，如果柯文哲要跟他政治聯姻的話，「那我死了算了，我寧死不屈，我就要跳海以死明志」。

王世堅今天受訪解釋，當這個人位高權重又很狂妄輕蔑的時候，就會猛K，但是當這個人下來沒有權力了嘛，柯文哲都被踹到一邊去了，那他再跑出來補踹兩腳，作風不是這樣，如果說一個人都已經受傷在路邊，再過去補踹兩腳，「那是俗辣，我不幹那種事情」。

王世堅說，所以他最近「打蘇不打柯」，權力、資源在誰那，民主社會的機制，就是應該對握有權柄者監督制衡，這才是民主的真諦，「就像要打架要也找強的打嘛」。

對於要跟柯文哲化敵為友？王世堅連忙說，「沒有、沒有、沒有」，那天節目單位安排柯文哲跟我的政治聯姻，但是結論，如果柯文哲要跟他政治聯姻的話，「那我死了算了，我寧死不屈，我就要跳海以死明志」。

至於2024選票給柯文哲？王世堅表示，柯文哲現在沒有權柄以後，還算回復到善良的一面，到時候要看柯文哲表現，那一樣啦，又會感情跟理智來做一個分野，「但是我現在感情跟理智都不支持他」，柯文哲現在已經不是市長很落寞了，這個時候就不想去講話傷害到他。

柯文哲變成什麼樣才會投給他？王世堅指出，要擔任總統，最重要的要有一顆善良的心、一本初衷、前後一致、表裡如一，最重要心口合一，嘴巴講什麼就要去實行去做，不能嘴巴講一套實際做一套。