配合農曆春節連假，台中市交通局規畫除夕到大年初四，路邊、路外無柵欄機的停車格不收費，市議員黃馨慧認為，今年春節有10天假期，返鄉市民停車困難，恐影響交通，盼能延長暫停收費的措施。台中市府則指出，將維持過年5天不收費，並會增加車位周轉率，解決停車問題。

台中市長盧秀燕近來拜訪新卸任議員，9日到黃馨慧服務處，黃馨慧提出建議表示，許多民眾在年節期間返鄉過年，且今年春節有10天連續假期，交通局卻僅規畫除夕到初四路邊、路外停車不收費，且多數委外、有商業考量的立體停車場都未列入不收費範圍，對返鄉民眾不太友善。

黃馨慧舉台灣大道為例說，台灣大道在假日車流量大，且百貨公司周邊停車困難，常導致道路壅塞，建議市府妥善規畫停車空間，減少民眾困擾。

交通局指出，春節期間許多民眾外出訪友、出遊，停車需求增加，將會增加停車格位的周轉率，而考量過去年節經驗，今年將維持除夕到初四，針對路邊、路外無柵欄機的停車格位推出不收費優惠，也將加強稽查民營停車場收費情形。

盧秀燕昨也拜訪市議員張廖乃綸，張廖乃綸期勉市府加速建設腳步，她建議，市府應持續增加公共托育軟硬體資源，藉以減輕家長育兒負擔，另也要增設特色公園，並創造共融遊憩空間，讓行動不便的孩子也能使用公園遊具。