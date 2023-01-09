年關將近，高雄市警局下令動員所有警力，全力肅清廈內各種犯罪據點，一個都不能留，並要求所有建檔列管，從源頭打擊犯罪集團，誓言不讓犯罪踏入高雄市任何一步。

市政府警察局於本(112)年1月9日動員所屬17個分局警力同步執行「清源專案2.0清查行動」，針對轄內易為犯罪集團選做為製毒工廠、職業賭場、網路賭博、詐欺機房、汽機車解體工廠等從事不法之據點加強清查盤檢，局長林炎田期許同仁持續落實查訪建檔，確實掌握轄區治安狀況，以防制犯罪集團滲入，更期勉同仁在春節期間做好治安維護、維持交通順暢、讓民眾安心過好年。

市政府警察局於1月9日動員所屬17個分局警力同步執行「清源專案2.0清查行動」。(戴志揚翻攝)

高市警局早在去(111)年因應治安環境及犯罪型態的變化，結合「新世代反毒策略–安居專案」分析，自行規劃「清源專案2.0行動方案」，統計111年7至12月期間，透過友善通報網即時反映，共計查獲毒品案17件50人、職業賭場4件45人、詐欺3件12人、非法槍械1件3人，成效良好；今(9)日全面清查成果，查獲毒品案5件5人、詐欺通緝犯3件3人，清查發現可疑犯罪場所實體賭場2處、網路賭博機房2處，該等犯罪處所亦將持續蒐證，並俟時機成熟聲請搜索票執行到案。

95年間全國曾推動「清源專案」以打擊汽機車解體工廠、賭博電玩等，近期發現不僅過去如博奕網站、職業賭場等犯罪集團藏匿在大樓商辦，甚連詐欺集團亦將帳戶持有人私刑拘禁在日租套房，毒品、槍械工廠則是設在偏遠山區廠房或隱匿於民宅，清源專案2.0行動方案就是希望透過警民合作，從民眾發現可疑犯罪徵候就向警報案即時遏止犯罪，以淨化社會治安，守護市民安全。