台北市第3選區（中山、北松山）立委補選落幕，國民黨王鴻薇以近6萬票差距贏下該席次，但也有人稱讚民進黨吳怡農得票率雖敗猶榮。對此，國民黨新科台北市議員柳采葳指出，王鴻薇這次得票率52.26％，是高過於過去蔣萬安首次參選的46.68％跟第二次連任的51.44％。吳怡農這次得票率47％，比上次成長約2％，但很大部分是當時綠營分裂去民眾黨的票回歸。且中間選民是支持王鴻薇比較高，吳怡農真的沒什麼好說嘴。

「吳怡農真的雖敗猶榮？還是民進黨只想繼續欺騙全台灣人？」柳采葳今(9日)在臉書發文表示，昨天北市第三選區立委補選剛結束，她恭喜王鴻薇以六萬的高票當選，然而很多人說這次選舉很驚險，她卻不這麼認為。當然危機意識很重要，但也不該妄自菲薄，吝於表達認同。

柳采葳有三點提醒大家：1、以得票率來看，王鴻薇這次得票52.26％，是高過於過去蔣萬安兩次，首次參選的46.68％跟第二次連任的51.44％，這在基本盤對決的補選中，確實有緊抓住藍營支持，王鴻薇選得甚至不能說比蔣萬安差。

「2、吳怡農看似輸的不慘，但他的成長真的是靠他自己嗎？」柳采葳指出，如果攤開數據來看，吳怡農這次得票率47％，比上次成長約2％，但是這2％很大部分卻是當時綠營分裂去民眾黨的票回歸，跟吳怡農基本沒什麼關係，先不提民進黨全黨救一人，更別忘了吳怡農經營四年若只有這樣的成績，真的沒什麼好說嘴。

柳采葳強調：3、在選前各項民調中，都有一個共通點，中間選民是支持王鴻薇比較高，而吳怡農那些空泛政見、不願辯論的負面事蹟，真正影響的是這群人，如果回歸正常的選舉對決，拉大差距的可能只會更高。

基於以上三點，柳采葳不止要恭喜王鴻薇，更要對王鴻薇刮目相看，不愧是國民黨戰神。她呼籲，除了給王鴻薇更多肯定，更不要忘了，明年（立委選舉）一定要出來投票，讓大家看看支持者團結一心的力量。