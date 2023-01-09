農曆年馬上就要到了，內閣人事成為台灣民眾關注的焦點，尤其是民進黨自九合一大選、嘉義市長補選、台北立委補選三場慘敗後，閣揆蘇貞昌的去留更是備受矚目。前立委郭正亮今（9）日在節目《新聞大白話》指出，陳建仁不太可能上位，因為行政院長賦予的能力與資源，會讓陳有可能威脅到副總統賴清德。

郭正亮表示，儘管資深媒體人吳子嘉不斷稱「陳建仁將接行政院長」，但他更看好蘇貞昌繼續留任，因為行政院長手上有資源，是非常容易得分的，黨主席反而沒那麼容易拿到分數。他強調，如果今天真的由陳建仁組閣，只要各縣市走一圈，憑著手上的統籌分配款，陳的民調很快就會上升，這樣賴清德會很緊張，並出現出強烈的壓迫感。

郭正亮還提到，副總統什麼事也不能幹，黨主席也沒什麼權利，吳子嘉雖然說「賴清德看破了陳建仁沒有什麼本事」，但這個理解實在不太現實。他分析，因為行政院長是職位加分，是手握的資源跟權力能加分，陳建仁個人能力反而不是主要考量。

至於蘇貞昌宣布，將部分超徵稅收以發還現金的方式與民共享。郭正亮認為，總統府本來沒有意思在第一季發，可能想要往後一點，「因為看到小英那個記者會，應該是想等到離選舉近一點再發，我甚至認為是下半年」，但因為整個計畫被蘇貞昌打亂了，蔡只好馬上跟進，所以蘇貞昌現在做主要的工作，就是去修補跟總統的關係。