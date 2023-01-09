世界羽聯BWF世界巡迴賽超級1000系列馬來西亞公開賽10日展開，大會9日晚間公布首日賽程，寶島一姐戴資穎的首輪賽事預計中午12點左右登場，陪球迷一起吃午餐。

目前世界排名第3的戴資穎首輪對上世界排名第53西班牙選手阿蘇爾蔓迪（Clara Azurmendi），雙方之前交手紀錄僅有去年優霸盃，當時小戴直落二勝出，首局只讓對手拿到5分。另一位寶島女單好手許玟琪，在小戴之後於同一場地出戰印度選手卡夏普（Aakarshi Kashyap），是雙方生涯首次交手。

兩位台灣羽球男單前二好手周天成、王子維首日也會登場，周天成迎戰中國大陸石宇奇，王子維出戰印尼籍第5種子克里斯提（Jonatan Christie）。

目前世界排名第12的東京奧運男雙金牌組合李洋／王齊麟，首輪就要挑戰世界排名第4的大會男雙頭號種子、日本組合保木琢朗／小林優吾，是1號場地首日賽程壓軸賽。