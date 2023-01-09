港交所9日最新文件顯示，股神巴菲特旗下的波克夏公司，於1月3日出售了約106萬股比亞迪H股，持股比例降至13.97％。按照比亞迪港股當日收盤價每股191.44港幣計算，巴菲特本次套現約2.03億港幣。本次減持是2023年巴菲特的首次減持，也是2022年8月公告巴菲特減持以來的第七次減持。

截至2023年1月9日，比亞迪H股跌0.49％，報收201.4港幣，比亞迪A股跌1.06％，報收人民幣263.38元。整體來看，比亞迪股價並未受到巴菲特減持影響。

波克夏是在2008年以每股8港幣的價格買入了2.25億股比亞迪H股，持有時間長達14年，直至2022年8月首次開始減持。

此前的披露資訊顯示，波克夏在8月24日出售了133萬股比亞迪H股，套現3.69億港幣；9月1日減持171.6萬股比亞迪H股，套現4.5億港幣；11月1日賣出329.7萬股比亞迪H股股份，套現5.6億港幣；11月8日出售578.2萬股比亞迪H股，套現約11.4億港幣；11月17日賣出了322.55萬股比亞迪H股，平均股價195.42港幣，套現約6.3億港幣；12月8日出售132.95萬股比亞迪，套現2.68億港幣。

在去年8月開始減持前，巴菲特共持有2.25億股比亞迪H股。截至1月9日公告減持後，巴菲特累計減持比亞迪H股超7,000萬股，目前持有比亞迪H股已降至1.53億股。