據中方外交部網站消息，2023年1月9日，中方外交部長秦剛應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。秦剛表示，中方將繼續以國家主席習近平提出的「四個應該」和「四個共同」為根本遵循，看待和處理烏克蘭問題。

秦剛表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展，各領域交流合作深入推進，友好民意基礎持續鞏固。中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，中方願同俄方攜手落實好兩國元首重要共識，不斷將中俄關係推向前進。他願同外長先生保持密切交往。

拉夫羅夫祝賀秦剛就任中國大陸外長，表示期待建立良好工作關係，帶領兩國外交部門繼續開展密切合作，攜手落實好兩國元首重要共識，推動俄中全面戰略協作夥伴關係不斷取得新成果。

雙方還就烏克蘭危機等交換了看法。秦剛強調，中方將繼續以習近平主席提出的「四個應該」和「四個共同」為根本遵循，看待和處理烏克蘭問題。