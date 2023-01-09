台北市第3選區立委補選由國民黨候選人王鴻薇當選，王鴻薇指出，她已成功接棒台北市長蔣萬安，讓蔣拚市政沒有後顧之憂。對此，資深媒體人李艷秋今（9）日就在臉書上表示，「國民黨應該把謝龍介也送入立院」，甚至更直言「離2024還有兩年，主戰場又回到立院，不論監督或揭弊，在野最大的國民黨必須有破釜沈舟的決心，重整立院團隊，回應選民的期待」，引發討論。

李艷秋今日在臉書上表示，王鴻薇成功進立院，讓國民黨在九合一地方選舉大勝後，中央級民代又補上一位重量戰將；離2024還有兩年，主戰場又回到立院，不論監督或揭弊，在野最大的國民黨必須有破釜沈舟的決心，重整立院團隊，回應選民的期待。「講白一些，國民黨不分區裡該有人退出，把名額讓給謝龍介」。

李艷秋更接著說，謝龍介這次在綠營推西瓜都會當選的台南市，輸黃偉哲5％，其實就已看出台南市民對民進黨長期執政有所不滿，以及謝龍介蹲點紮根地方的成績。而就在選完短短的一個月之內，台南就爆出爐渣案、光電利益案、經發局長貪瀆案、正副議長賄選案，學甲88槍更是震驚社會，到現在抓不到兇手；黑道公然把議員「請」上車威脅，警界風紀蕩然，秘書室主任竟然恐嚇取財還衝撞拒捕，這讓李艷秋直呼，「每一件都令人瞠目結舌，如果現在投票，這個綠到出汁的城市都可能翻盤」。

李艷秋強調，「台南現在連一席在野黨立委都沒有，台南的黑金勾串如此嚴重，理應監督的國民黨議員還涉嫌在議長選舉中收賄跑票，被檢方收押，這期間只有謝龍介一人不斷示警，現在他市長沒選上，議員任期也結束了，沒有戰場的將軍，再剽悍也枉然」。李艷秋也分析，謝龍介是國民黨不分區第15名，國民黨不分區當選13人，排在14的是吳敦義，只要前13人中有一位男性退出，第一順位遞補的吳敦義也放棄，國民黨在台南地區就有一位知根知底，能監督可揭弊的悍將。

李艷秋更說，國民黨不分區在當時提出時就被罵爆，也是造成2020大敗的主因之一，「國民黨的不分區如果不能戰也不願戰，就讓出位子，就當是自己對國民黨的回報吧！」最後李艷秋更直言，「當然，以大家長期對國民黨的了解，這個黨在看到有勝望的時候，絕對不會自我犧牲，某某人的老婆、女兒、朋友，裙帶一堆，沒有人會承認自己尸位素餐，那就看黨主席的決心囉！」