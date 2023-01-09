美國演員亞當里奇（Adam Rich）9歲時出道，參演70年代的人氣情境喜劇《8個就夠了》（EIGHT IS ENOUGH），劇中一票演員收獲高人氣，亞當里奇當時飾演主角的兒子，頂著招牌馬桶蓋的可愛形象受到不少觀眾追捧，近日傳出他在洛杉磯家中逝世，享年54歲。

據《TMZ》報導，亞當里奇的家人告訴媒體，亞當里奇7日在他洛杉磯的家中去世，家人不願意透露死因，相關執法部門透露：「相關部門到亞當里奇家中後，發現他已經死亡，現場沒有犯罪跡象。」

亞當里奇過去在影集《8個就夠了》飾演家族中最小的孩子「尼古拉斯」，該系列從1977年播到1981年，他還拍攝了其他作品，不過都沒有《8個就夠了》知名，音樂頻道VH1評選的「史上最偉大的百名童星」中，亞當里奇獲得第73位，後續他沒有繼續拍戲，在80年代選擇退出演藝圈，表示不喜歡在聚光燈下成為眾人的焦點。

之後亞當里奇因犯罪再次出現在公眾視野，他14歲時他因吸食大麻上癮，產生藥物濫用問題，試圖砸碎藥房窗戶竊取藥物被捕，當時為他出面解決官司的是《8個就夠了》飾演他父親的迪克范帕特恩（Dick Van Patten），17歲時亞當里奇從高中輟學，差點死於服藥過量，25歲時他因為酒後駕駛被捕，一生至少接受3次戒毒治療。

'Eight is Enough' star Adam Rich dead at 54 https://t.co/L4g5ADNYbT pic.twitter.com/rrsTJcK3l5 — New York Post (@nypost) January 8, 2023

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