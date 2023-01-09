勞動部9日公布最新「移工管理及運用調查」，調查發現，目前事業面移工總薪資平均為3萬2,303元，其中經常性薪資為2萬6,066元，加班費5,619元，受基本工資影響，薪資向上增加。另外，製造業雇主有申請「外加就業安定費附加移工數額」者占整體41.6％，而在有申請的業者中，未足額引進占24％，未足額引進原因為「疫情影響」占41.1％最高。

為了解事業面及家庭面雇主對移工管理、運用及相關政策之看法與移工之工作概況，作為移工引進等政策參據，勞動部於2022年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」，計回收有效樣本8,580份，包括事業面（製造業及營建工程業）雇主4,573份；家庭面雇主4,007份。

統計發現，事業面移工總薪資平均為3萬2,303元，其中經常性薪資為2萬6,066元，加班費5,619元，較2021年6月增加1,762元、5.8％，主要受基本工資調整影響，經常性薪資增加1,463元、5.9％，加班費增加223元。總工時平均為203.1小時，年減1小時，其中正常工時為167.6小時，加班工時為35.5小時，各年減0.1小時及0.9小時。

製造業雇主自2013年3月起若有非工資成本考量之實質缺工需求，可額外繳納就業安定費，增加移工配額。製造業雇主有申請「外加就業安定費附加移工數額」者占41.6％，未申請者占58.4％。

有申請者中，未足額引進占24％，未足額引進原因為「疫情影響」占41.1％最高，「成本考量」及「引進移工已符合人力需要」分占29.9％及26.5％居次；未申請附加移工之原因以「引進移工已符合人力需要」占59.6％最高，其次為「成本考量」占27.4％。

另外，事業面雇主在管理及運用移工時有困擾者占34.7％，其困擾原因以「語言不通」占71％最高，其次為「工作態度或紀律不佳」占36％，「溝通困難（如配合度不高等）」占34.7％居第3。