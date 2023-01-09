文香透露在籌劃文夏紀錄片。（粘耿豪攝）

中華演藝總工會9日舉辦圍爐傳承餐會，周丹薇、湯志偉及已故藝人高凌風的前任妻子金有莊，兒女阿寶、寶弟、寶妹皆出席，去年9月退伍的寶弟今晚和姊姊阿寶表演高凌風的〈冬天裡的一把火〉，「今天80多歲的外公也有來，想表演給外公跟其他長輩看，希望能讓前輩、長輩開心」。

寶弟說，事前已經跟阿寶精心計劃表演內容，「小時候就有表演過爸爸的歌，我跟姊姊現在都有在做音樂，討論要表演什麼，討論了很久。媽媽說爸爸生前，演藝工會就很照顧我們家，所以今晚一定要來。」

寶弟同父異母的姊姊葛曉潔，日前秀出大鑽戒的照片，開心宣布男友台裔導演楊維榕求婚的喜訊，寶弟透露2人一直都有聯繫，「據我所知，她都在衝事業，所以聽到消息有點嚇到」，他也表示葛曉潔近期有回台灣的打算。

此外，文夏的遺孀，文香今擔任開場嘉賓，表演〈媽媽請你也保重〉，她說台南文化局預計幫文夏建造博物館，已經挑好文化特區的房子；她說替文夏製作紀錄片，粗估花費700萬元，現還欠缺400多萬資金，「老師還在的時候就已經拍攝，這是他一生最重要、最想完成的事情，但後來遇到疫情，他沒辦法出來，只能先暫停拍攝」。有夢到文夏老師嗎？文香說沒有，並開玩笑：「不知道他是不是在那邊把到妹了！過得逍遙自在」。