彰化中州科大因爆出烏干達外籍生黑工案，被教育部勒令111學年度起全面停招，還扣減相關補助費用等，不過目前學校仍有118名職員，從8月至今都沒領到薪水，校方表示，退場基金墊付案審查通過，今專戶已開通，預計春節前發去年11月、12月及今年1月薪資，以及1.5個月的年終。

中州科大問題不只一樁，除了外籍生淪黑工之外，還曾出現智慧自動化工程系工程技術碩士班部分畢業論文出現命理、夜市、社區志工滿意度等題目，與其學術研究目的有偏離情形，後續也遭受停招命運，當時校方保證不會再發生論文與其所學專業偏離的情形發生，也期盼外界能夠給予機會，讓學校重新站起來。

不過後來中州外籍生黑工案，被教育部勒令停招，學校遲遲付不出薪水，有的員工因為領不到薪水只好離職，校方表示，退場基金墊付案已審查通過，包括現有的員工，還有離職的員工都能夠領到薪水，包括去年11、12月及今年1月薪資及年終獎金。

代理校長陳晉照表示，教育部3日發函通知所申請的退場基金墊付案已審查通過，學校裡立即依規定至台灣銀行開立退場基金墊付款專戶，後續教育部將循程序完成款項核撥，預計先核發積欠教職員2022年11月、12月及2023年1月的薪資，以及1.5個月年終獎金。

陳晉照說，原則上希望能在農曆過年前，讓所有教職員領到款項，並且於過年後能讓薪資恢復正常，接下來也能夠順利每月讓員工領到薪資，直至2023年7月31日退場為止。也感謝大家對中州的關心。