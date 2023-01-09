桃園市龍潭區三坑抽水站原水管線7日爆管，不僅水淹當地住戶，還造成33.5萬戶停水，台灣自來水公司漏夜搶修，但8日仍無法全面恢復供水引發民怨，至9日7時復水終達99％。不少綠營側翼趁機狂批新科桃園市長張善政，但粉專「政客爽」則指出，供水給桃園的石門水庫，不管是主管或管理機關都是行政院經濟部。除了雙北以外，全台各水庫主管機關都是經濟部，綠營不敢帶風向罵桃市府，只好找側翼瞎扯護航經濟部。

桃園市龍潭區三坑抽水站因幹管爆管釀南桃園逾33萬戶大停水，9日7時復水達99％，市長張善政認為這次臨時和水公司的搭配「差強人意」。張善政再度提到「資訊落差」，未來要建立斷水的標準作業流程，讓每件事按部就班，避免時效上的誤差。張善政也提到昨晚已送水逾30車次，還是有市民沒水，已請消防隊持續支援送水，經濟部長王美花和他通電話也允諾「從優、從速」補償受災戶，萬一不順利市府也會介入幫忙。

「關於桃園停水問題，本文打臉所有幫中央護航、甩鍋給張善政的綠營側翼。」政客爽在臉書發文附圖表指出：1.水利署網站上就查的到，供水給桃園的石門水庫，不管是主管機關或是管理機關都是行政院經濟部。2.除了雙北以外，全台主管機關都是台灣自來水公司，也就是經濟部。

從「各水庫及其主管機關及管理機關（構）一覽表」中可見，石門水庫的管理機關是經濟部水利署北區水資源局，而主管機關是行政院經濟部。

他強調：3.幾乎沒有綠營檯面上的政治人物敢帶風向說主管機關是桃園市政府，所以全部都找側翼、假帳號片面擷取自來水法的法規瞎扯護航。