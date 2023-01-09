湯志偉。（粘耿豪攝）

中華演藝總工會9日舉辦圍爐傳承餐會，周丹薇、湯志偉及許多資深藝人皆開心出席，在人生低潮時受洗成為基督徒的周丹薇，談到近日的宋逸民「藝起發光」教會風波，表示沒有資格評論，「以教會來講沒有任何懷疑，大家都是兄弟姊妹，這是個人情緒等等而造成的，對我們信主的人來講，上帝時刻都在看，祂自有祂的裁判」。

是否有「奉獻」給教會？她低調的說，「不管什麼教會，奉獻都要出於內心，不該被強迫，就跟我們做公益一樣」，她也說她對於整起事件沒辦法給予建議，「一切事情都看主的安排，基督徒很重要的事情，就是你要對你的上帝有最大的信心」。已經2年沒出國的她，計畫初八要去義大利玩，年後也會繼續籌劃琉璃個展。

同樣是基督徒的湯志偉，今表示不是「藝起發光」教友也和宋逸民不熟，提到「什一奉獻」，他說他所屬的教會絕對不曾強迫，「相信每個教會都是這樣，不可能說你沒有奉獻就不讓你進來」。

湯志偉說近日看到基督徒的內鬨，內心很有感觸，「經過這件事也是感謝神，真理教導是對神不是對人，藉由這件事更加謹慎，得到不同見解和看法」，也說對信仰全面性認識是相當重要的。

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