由於華南雲雨區持續東移加上東北季風稍微增強，明（10）日北台灣天氣稍轉涼，降雨主要以北部、東半部地區及中南部山區為主。氣象局表示，周三（11日）白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，不過到了下周日（15日）鋒面通過、大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，降雨機率提高。

氣象局指出，明天降雨主要以北部、東半部地區及中南部山區為主，這些地方出現局部短暫雨的機率高，中南部平地以多雲為主，少數地區偶有零星降雨；溫度方面，北台灣天氣稍轉涼，白天高溫在20度左右，其他地方較不受影響，高溫仍有22至26度，至於各地低溫變化不大，約17、18度。

氣象局分析明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

周三白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，降雨隨時間愈晚愈減少，其他地區為多雲；周四至周六（12日至14日）台灣附近轉吹偏南風，各地氣溫逐日回升，白天溫暖微熱；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周日（15日）天氣將有明顯轉變，由於鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，降雨機率提高，北部及東北部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨；下周一（16日）大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；高山有局部降雪機率，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。