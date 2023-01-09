新光金控旗下元富證券財富管理平台海外債券電子交易即日起上線，方便投資人即時配置海外債券。架上檔數約700檔，標的涵蓋短、中、長期的公司債、金融債、公司債與超國籍債等，舉凡Apple、Amazon、Disney、Google、Microsoft、BMW、波克夏等知名企業皆囊括在內，多檔海外債最低1萬美元即可進行投資，元富證券將持續優化投資人交易體驗。

今年以來美國聯準會（Fed）啟動升息，帶動全球債市回落，Fed官員強調將持續升息來遏制通膨；投資人若在升息時布局債券，較便宜的債券價格提高債息殖利率。根據券商公會統計，截至2022年11月全市場海外債券成交量達3,515億元，較去年同期成長24％，其中非專業投資人成交量為221億，較去年同期成長37％，高於市場，顯示一般投資人投資海外債券正夯。

過去客戶想申購海外債，必須簽署紙本海外債申購文件，過程相當繁瑣耗時。現在客戶可直接透過元富證券財富管理網電子下單，不僅大幅簡化下單流程，更節省時間成本。

此外，元富證券為滿足現代人運用零碎時間搞定投資大小事的需求，提供多項便捷功能，客戶可透過海外債搜尋功能，透過不同篩選條件，快速交叉篩選出適合個人的理想投資標的，亦可將關注中的海外債券加入自選，方便觀察海外債券參考殖利率變化，元富證券也同時提供海外債券試算功能，投資人輸入票面利率、申購價格等幾個欄位，可輕鬆算出債券的到期殖利率。

元富證券財富管理網提供簡潔易懂的操作介面，讓客戶迅速完成交易委託，並掌握個人的「成交紀錄」、「庫存損益」及「配息紀錄」等帳務相關細節，一站式滿足投資前置的標的篩選、中間的交易流程及後段的帳務查詢，節省客戶寶貴時間。

隨著全球進入升息循環，元富證券財富管理提供想有穩定配息需求的投資人，透過「財富管理網」，輕鬆為個人資產配置增添多樣化選擇，就算只有小額資金的投資人也能開始享有如同包租公般的固定收益。

元富證券另提供海外債券免信託管理費之優惠，為投資人省下更多投資成本。元富證券在財富管理業務上持續用心為投資人提供專業服務、創造財富增值，給予投資人安全、便利、智慧、即時的各項服務，成為投資人的最佳財富管理夥伴。