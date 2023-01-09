「小福利麻辣鍋」推麻辣與汕頭兩種湯底，還有澳洲M8-9和牛、人氣綜合丸餃等好料，售價3288元。(饗賓餐旅事業提供)

2023年農曆新年來得早，加上長達10天的假期，越來越多的職業婦女選擇外帶年菜與家人圍爐，省去採買和下廚的時間，簡單復熱，美味輕鬆上桌。饗賓餐旅集合旗下知名Buffet「饗食天堂」、蔬食吃到飽「果然匯」、鮮香川味「開飯川食堂」等六大品牌，推出風味各異的外帶年菜組合，滿足不同家庭的用餐需求。

Buffet春節一位難求 在家大啖百匯美食

台灣人愛吃Buffet，逢年過節也喜歡呼朋引伴吃Buffet，不過每到重要節日，吃到飽餐廳總是一位難求。高人氣吃到飽品牌「饗食天堂」，推出結合中、西、日式料理的「開運極上饗宴」年菜組合，包含豪奢Q彈的鮑魚與飽滿甜白蝦的「珍饌極鮮海味雙寶」、皮脆內嫰的「諸事好運德國豬腳」、人氣超夯「紅運久久燴牛肉」、養生費工手路菜「御品紫米人蔘雞湯」、「喜鴻運蒲燒鰻米糕」等共7菜1湯，份量適合6人共食，每套5288元。

農曆新年圍爐，簡單方便的火鍋是許多人的選擇，麻辣鍋吃到飽品牌「小福利麻辣鍋」提供兩種湯底選擇，包含以自煉牛油與26種辛香料、藥材熬製的「麻辣湯底」，還有以大骨、新鮮蔬菜、蝦米和大地魚熬煮，入口甘甜的「汕頭湯底」；其他食材還有厚切0.2公分的澳洲M8-9和牛、海鮮拼盤、人氣綜合丸餃、新鮮菜盤，更有獨家自製，以18種天然食材煸香、過濾、慢火拌炒的「十八香特製沙茶」。隨餐贈送保溫袋1個，每套3288元，適合3到4人共享。

「果然匯」6菜1湯全素年菜「團園蔬福宴」，每套3888元，適合4到6人分享。(饗賓餐旅事業提供)

除了葷食，台灣也有不少茹素民眾，以「蔬食者豪華饗宴」聞名的「果然匯」，推出「團圓蔬福宴」全素年菜，這6菜1湯全素年菜向來是素食族年年敲碗搶訂。業者採用新鮮食材，以各國料理方式呈現素食多樣風味，包含湯鮮料豐的「御品佛跳牆」、採用植物肉煨煮入味的「紅燒獅子頭」、象徵吉祥如意的「如意扣玉發財羹」、吸滿荷葉清香與濃郁麻油的「荷葉蓮子團圓飯」等，每套3888元。此外，還可單點春節必吃的「開運松露蘿蔔糕」與「紅藜松子楓糖糕」，寓意步步高昇，全家一起「蔬」福過好年。

呷澎湃也呷精緻 圍爐吃遍各國美食

「真珠台灣佳味」匯整全台阿嬤的年味手路菜，推「鴻兔大展團圓宴」。(饗賓餐旅事業提供)

台菜品牌「真珠台灣佳味」匯整全台阿嬤的年味手路菜，推出年菜組合「鴻兔大展團圓宴」，共有「七品」與「八品」兩種選擇，約6人份量，售價分別是6388元與4688元。菜色涵蓋過年必吃「迎春清蒸海石斑」、酥炸鹹香的「香酥紅槽肉米糕」、醬香滿溢的「富貴紅燒三品豚」、高溫芝麻香油澆淋的「雙喜蒜蓉蒸草蝦」與先滷後燒「珍饌花雕燒牛腩」2擇1等菜式。

受到嗜辣者喜愛的「開飯川食堂」則推出「鴻兔大展開運年菜組」，承襲超過50年的桃園福利川菜正統手藝，精選海陸食材巧妙展現年菜新滋味，推出每套5188元的「六品」和每套5988元的「七品」兩種選擇，吃得到集鮮美於大成的「珍饌鮮鮑佛跳牆」、古法靜置超過24小時的經典「鴛鴦雙醬鹽焗雞」、滿滿烏魚子搭配香脆櫻花蝦的「烏金櫻花蝦米糕」等。

「饗泰多」推10菜1湯「迎新春泰團圓宴」年菜，6人份售價4688元。(饗賓餐旅事業提供)

「饗泰多」則推出「迎新春泰團圓宴」年菜，10菜1湯囊括多款泰式經典菜色，售價4688元。吃得到唰嘴又開胃的「酸辣珍饌海鮮涼拌」、饕客力推超厚「冠軍月亮蝦餅」、經典名菜「清香檸檬魚」、濃郁香酥「黃咖哩軟殼蟹」、白飯小偷「扒飯打拋豬」、超浮誇2cm「豪華海鮮烘蛋」，還有必吃咖哩料理「帕能咖哩燉松阪」、「瑪莎曼燉牛肉」2擇1，餐後再來份濃香「泰奶生乳捲」，異國風味的泰式年菜，為圍爐「食」光帶來新鮮感。