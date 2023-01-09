巴西前極右派總統波索納洛（Bolsonaro）數千名支持者暴動衝進國會、總統府和最高法院，宛若2021年美國國會大廈暴動事件翻版，政局動盪，投資人擔心衝擊到債券等金融市場。金管會證期局9日公布，國人投資的境內外基金在巴西曝險部位為846億元，占比在境內及境外基金比重分別為0.58％及1.61％，風險可控，金管會將緊盯後續變化。

巴西總統魯拉（Lula）2023年1月1日才宣誓就職，8日波索納洛的數千名支持者就闖入國會、總統府和最高法院引起暴動，現場畫面顯示支持者們多數身穿黃藍相間足球球衣，扛起拒馬砸向最高法院的玻璃窗，揮舞著巴西國旗，湧進法院內部，現場一片混亂。

魯拉被迫宣布行使緊急權力，關閉首都巴西利亞市中心24小時與政府機構主幹道，投資分析師擔心，政治亂象增加，可能是巴西貨幣走軟的主因，預期美元債券和本地債券也將受創。 由於巴西曾被外資列為「金磚四國」，由於幅員遼闊、人口眾多，又蘊含各種豐富天然資源，前景一度被看好，過去國人也很喜歡投資巴西股票基金、拉美股票基金，許多新興市場債券基金也會投資巴西的債券，此番巴西國會暴動，未來是否會造成巴西貨幣、股債市場震盪，投資人已開始擔憂。

證期局指出，國人透過投信基金（截至2022年12月底）及境外基金（截至2022年11月底）持有的巴西暴險部位，分別為新台幣282億元及564億元，占全體投信基金規模（4.9兆元）及國人持有整體境外基金總金額計算（3.49兆元）之0.58％及1.61％。

證期局官員表示，暴險程度尚屬可控範圍，金管會將持續追蹤觀察。