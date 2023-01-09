喬山（1736）去年12月及去年度合併營收表現搶眼！喬山9日表示，受惠商用健身房客戶持續擴張，拉貨力道強勁，帶動去年12月合併營收47.13億元，年增12.33％，創下歷史單月新高，累計2022年度營收338.35億元，年增10.13％，創年度歷史新高。

喬山認為，公司2022年度合併營收，繳出創歷史新高，主因是歐美商用市場需求，已恢復到疫情前水平，及喬山在商用市場的市占率，持續增高的助攻。

儘管2022年整體經濟環境，受到通膨，及戰爭等因素影響，但連鎖健身房的展店及會員人數，仍穩健成長，凸顯全球健身風潮依舊旺盛。此外，喬山持續增加新客戶，切入到各國主要健身房，推升2022年商用健身器材銷售成長達36％。

為滿足更多不同的客戶需求，喬山正積極進行多款全新商用產品的開發，目標供應給全球高端健身房，及飯店通路市場，預估今年第三季將開始投產出貨。

至於按摩椅部分，喬山除銷售日本市占第一的Fujiiryoki家用按摩椅外，商用機種也已搶進健身房市場。尤其，喬山去年12月宣布購入富士醫療器剩餘的40％股權後，已成為富士醫療器的單一股東，對於未來營運及通路發展，將有更高的靈活度及掌控權。

喬山說，目前公司規劃新年度將加大其醫療輔助，及家庭美容類別產品，逐步完成家庭健康生活領域的產品布建。展望後市，喬山家用健身器材庫存調整，即將告一段落，預計今年下半年會逐步恢復常態，商用市場則因運動人口持續擴大，前景看好。

至於按摩椅事業體，喬山在商用市場耕耘已初見成果、新的醫療輔助領域，也正積極展開。喬山說，全球海運費過去幾月急遽下滑的狀態，將挹注公司今年毛利率向上攀升。上述種種跡象皆往正面發展，喬山仍持續強化新產品、新客戶及市場布局，樂觀面對今年業績及營運表現。