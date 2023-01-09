台北一名自稱「輔大陳若儀」的準新娘，近日匿名抱怨男友家婚宴想辦流水席，還怒酸高雄是鄉下、辦桌衛生堪憂、打包食材是鄉下人和貧民的習慣等，引起熱議。來自屏東的女星KIMIKO（林睿君）看新聞有感，分享自己2年前在屏東辦的喜酒，每位賓客都能獨享一隻巨無霸龍蝦，自信地說：「屏東婚宴的菜色很霸氣的噢！」

KIMIKO今（9日）在臉書回顧2021年回屏東辦婚宴的過程，由她發想籌畫、老公負責執行落實，一切細節都要讓賓客感受到「屏東人的好客及厚禮數」為優先，不但每道菜色都指定屏東特產，還豪氣給每個賓客一隻尺來長的巨無霸龍蝦，當時服務生逐桌上菜時，全場驚呼連連。

不僅如此，KIMIKO和老公還訂製環保圍兜兜給賓客，除了避免吃龍蝦弄髒衣服，還有「幸福兜在一起」的寓意，搭配精心挑選的快樂音樂，讓賓客玩得開心、吃得高興，「是南部特有的厚禮數人情味喔。」

眼見流水席新聞事件鬧得滿城風雨，KIMIKO認為問題出在兩方價值觀不同、溝通不良，「如果能嘗試看看，不帶任何成見地好好溝通，也許就不會因為刻板印象，導致偏見阻擋了擁抱幸福的機會⋯。」