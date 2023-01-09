12歲女兒深夜叫醒爸媽，吐驚句「我拿刀捅了弟弟」 救不回。

未成年竟下此毒手！美國奧克拉荷馬州一名12歲女童，近日在深夜時分，突然默默走進爸媽房間，把自己父母叫醒，劈頭就通知自己的爸媽，她持刀把9歲弟弟捅傷，還在睡夢中的父母，聽到消息簡直嚇壞，急忙將男童送醫，但最後這名9歲男童依舊宣告不治，而涉案的，姐姐目前已經被逮捕，關押在青少年管制中心。

綜合外媒報導，這起命案是發生在美國時間本月5日深夜，在南皮奧里亞大道（South Peoria Avenue）附近，傳出一起未成年姐姐對弟弟痛下毒手的命案。據這對姐弟的爸媽表示，當天晚上全家人都已經入睡，但他們睡到一半，卻突然被年僅12歲女兒叫醒，女兒只說她把弟弟捅傷了，但家人當時一頭霧水，完全不知道明明全家都在休息了，這段姊弟到底是發生什麼糾紛，導致命案發生。

男童在被發現遭自己親姊姊捅傷後，緊急被家人送醫治療，但最後仍於隔天凌晨宣告死亡，警方目前將這名12歲的姊姊拘留在青少年管制中心，而對於女童的犯案動機，目前還待進一步的調查與釐清。