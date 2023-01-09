行政院長蘇貞昌日前拍板，超徵稅收扣掉必要支出，剩下的錢將退還給民眾與民共享，每人預計可以領到6000元。作家苦苓今（9）日在臉書指出，民代領的選舉補助款如果發給大家也不無小補，網友看到後紛紛一面倒的力挺，並留言「莫名奇妙的補助」、「贊成！推」。

苦苓提到，該吵的不是要不要退還選舉補助款，而是應該問：「為什麼他們出來選舉，不管選上選不上，除非票數超級低的情況，都要我們納稅人幫忙出錢？」他強調，「這些錢如果都拿出來退給大家，絕對不只一個人6000元！」立法委員要不要揮劍「自宮」呢？苦苓也非常期待。

不少人看到苦苓的說法，都表態支持，一名網友更稱，贊成適切的修法，避免老是有人把民主選舉當成個人利益的跳板，白白浪費台灣的選舉經費及各種社會成本，各政黨不要老是把各自的利益擺在第一位，而忽略掉各種法律上應該修正完善的部分。其他人也留言，「最好連政黨補助款都全部取消」、「應該取消補助款」、「早就變成比誰有錢的不公平選舉」、「自己要參選盈虧自負，沒人逼你選！藍綠白都一樣」。

不過也有許多人不看好這個政策能在法院通過，認為「沒有補助款可拿，誰要出來選？你以為憂國憂民哦？」、「這個案子肯定排不上議程，太讓立法諸公們揪心了！」、「不可能，決對不可能！以後就不能叫豬仔賊了」、「沒那麼簡單的」。