上周五，美國宣布向烏克蘭追加30.75 億美元的援助，被稱為「新年禮物」，其中包括半雷達導引的RIM-7 海麻雀防空飛彈(Sea Sparrow)；但是烏克蘭缺少發射器，因此他們將海麻雀飛彈，安裝到俄製的山毛欅防空系統( Buk)當中，形成一種特殊的混血武器。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭在最近三個月，持續遭受俄羅斯的無人機與飛彈攻擊，急需各種防空系統。在西方的防空砲、防空飛彈加入後，確實增進了烏克蘭的防衛能力，而烏克蘭也持續學習西方武器的操作，他們上手的很快。

最新的支援是美國的RIM-7海麻雀防空系統，是源自1960年代的AIM-7 麻雀空對空飛彈發展而來，它採用雷達照明器引導，一次針對一枚，是1970~1990年代的美國大型軍艦的點防禦武器。目前它在美軍序列中己逐步退役，由更強大的RIM-162先進海麻雀(ESSM)接手工作，因此現在留有大量的海麻雀庫存。

The Czech Republic has created a prototype by putting Aspide on Kub. This is what it looked like. Unfortunately, it never saw service pic.twitter.com/WWIbltFsbz — 𝕻𝖗𝖆𝖎𝖘𝖊 𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖙𝖊𝖕𝖍 (@praisethesteph) January 6, 2023

烏克蘭相當善用手邊的資源，將RIM-7 海麻雀發射箱安裝到蘇聯時代的山毛欅地對空飛彈車上，這種情況在烏克蘭已成常態，先前就有MiG-29戰機搭載AGM-88反輻射飛彈。