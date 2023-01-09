總統蔡英文1日發表元旦談話表示，2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，行政院長蘇貞昌4日則鬆口表示，超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果、每人6000元，希望在農曆過年後可以給全民新春祝福。對此，前立委林濁水今（9）日就在臉書上表示，「超收是經濟好帶來的喜事，居然成為中央地方一團亂的亂事，真是太悲哀了」，引發討論。

林濁水今日在臉書上表示，「這幾年來6都超收稅金，其中新北市兩年144億，台北8年210億，都說用來還債，不『還稅於民』」，林濁水更接著說，「偏偏中央政府猶豫來猶豫去，還搞到擺進國安會中當『國家危機』去想想再想想怎麼解除危機，最後擋不住藍綠立委互相呼應起哄的壓力要發現金」。

最後林濁水更質疑，「中央地方不同調，是民代雙標？中央抗壓力低？地方諸侯傲慢？還是地方就要學中央列為緊急危機，也成立市政危機小組處理超徵了？」林濁水也坦言，「超收是經濟好帶來的喜事，居然成為中央地方一團亂的亂事，真是太悲哀了」。